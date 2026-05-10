Alrededor de 2 mil 700 familias enfrentan dificultades por la sequía en Apacilagua

Tegucigalpa – La sequía golpea con fuerza al municipio de Apacilagua, donde unas 2 mil 700 familias dedicadas a la agricultura enfrentan serias dificultades debido a la falta de lluvias, según advirtió el alcalde Carlos Martínez.

El edil explicó que el 80% de la población de Apacilagua depende directamente de la agricultura, por lo que la escasez de agua ya está provocando preocupación entre los productores de granos básicos y otros cultivos de la zona sur del país.

Señaló que, si las lluvias no comienzan a registrarse en las próximas semanas, la situación podría agravarse considerablemente.

El edil manifestó que actualmente las reservas de agua son limitadas y que las altas temperaturas han provocado el deterioro de los cultivos y la reducción de pastizales para el ganado.

“Si seguimos sin lluvias y no hay agua en estos momentos, la situación podría empeorar en los próximos meses”, advirtió el alcalde.

Asimismo, recordó que los municipios de la zona sur históricamente han sido vulnerables tanto a las sequías como a las inundaciones, fenómenos que afectan constantemente la producción agrícola y generan pérdidas económicas para cientos de familias que dependen del campo.

En relación con la ganadería, el jefe municipal indicó que existe preocupación debido a la falta de pasto y agua para alimentar al ganado. Aunque en Apacilagua no se han confirmado oficialmente muertes de reses, reconoció que otros municipios de la región ya reportan afectaciones severas y que mantiene comunicación con asociaciones ganaderas para monitorear la situación.

Señaló que han sostenido acercamientos con autoridades locales y representantes regionales para buscar alternativas que permitan enfrentar la emergencia. Entre las principales necesidades mencionó el apoyo económico, asistencia técnica y programas que ayuden a mitigar el impacto de la sequía sobre las familias agricultoras.

Asimismo, expresó preocupación por la situación financiera de la municipalidad y las limitaciones presupuestarias para atender la problemática, indicando que las transferencias municipales son fundamentales para poder ejecutar proyectos de apoyo comunitario en medio de la crisis climática.

El alcalde hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que se implementen soluciones inmediatas y se brinde respaldo a las comunidades afectadas. IR