Alrededor de 1,330 menores perdieron la vida violentamente en Honduras en últimos seis años: Conadeh

Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), alertó hoy que Honduras atraviesa un «nivel crítico» en la protección de la vida e integridad de la niñez, debido al agravamiento de la violencia en el país, que entre el 2020 y junio del 2026 dejó alrededor de 1,330 muertes violentas de niñas, niños y adolescentes, un promedio de 17 mensuales o una víctima cada 43 horas.

–Se estima que, en los últimos 78 meses, cada 43 horas perdió la vida en circunstancias violentas una niña, niño adolescente. Un aproximado del 75% con edades que oscilan entre los 15 y los 18 años.

Es lamentable pero altamente preocupante como se ha agravado la violencia hacia la niñez y la juventud en nuestro país. Estamos en un nivel crítico respecto a la protección de la integridad física y de la vida de los niños y las niñas, señaló el ente estatal.

En estos 78 meses, la muerte de menores de 18 años representa el 6.45% del total de muertes violentas registradas en el país, durante el mismo periodo.

El año más violento fue el 2021 con 249 niñas, niños y jóvenes muertos en circunstancias violentas. Se estima que en los primeros seis meses de 2026 ya se contabilizan 94 muertes de este sector vulnerable, lo que significa un promedio de 16 por mes o uno cada 46 horas.

El grupo etario más afectado por la violencia es el de 15 a 18 años con 997 casos, que representa alrededor del 75% del total de víctimas, le siguen los que tienen entre 11 y 14 años con 168 casos (12.63%).

Según el Conadeh, en el país no se están generando entornos saludables para que los niños y las niñas puedan crecer y desarrollarse en condiciones óptimas.

Además, señaló la saña y la crueldad con que están perdiendo la vida las niñas, los niños y los adolescentes en el país.

58% de los crímenes se registran en 4 departamentos

Los sitios de mayor riesgo para la niñez hondureña son Francisco Morazán, Cortés, Olancho y Yoro que concentran la mayor incidencia y muertes de niñas, niños y adolescentes al registrar el 58% de los casos.

La impunidad prevalece en los crímenes contra este sector vulnerable

La Institución Nacional de Derechos Humanos hizo referencia a que otra de las limitantes, en el país, es la debilidad en la investigación y enjuiciamiento de los responsables que cometen crímenes en contra de la niñez.

También alertó sobre otras manifestaciones de violencia que están afectando a la niñez, en el país, como son el maltrato infantil, la explotación sexual comercial, la trata de personas y el reclutamiento forzado, principalmente por maras y pandillas.

Indicó que el reclutamiento forzado es un tema invisibilizado en el país porque hasta ahora no se han visto casos judicializados de personas que utilizan a menores de edad para cometer actos delictivos.

El ente estatal hizo un llamado urgente a implementar una estrategia interinstitucional y multidimensional liderada por las autoridades rectoras de niñez.

Es muy importante trabajar en la prevención, educar y sensibilizar a las familias en temas de protección de los derechos de la niñez, enfatizó.

Los niños y las niñas deben manejarse en espacios y entornos que lejos de provocarles violencia sean protectores para ellos, concluyó el Conadeh. IR