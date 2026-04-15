Alrededor de 12 reformas se realizarán al Código Penal, avisa diputado Marco Paz

Tegucigalpa – El diputado presidente de la Comisión de Seguridad, Marco Paz, confirmó que se han establecido 12 reformas al Código Penal con el objetivo de enfrentar la criminalidad en el país.

Explicó que estas modificaciones buscan fortalecer el marco legal, endurecer sanciones y mejorar la respuesta del Estado ante distintos delitos que afectan a la población.

“Hay reformas que tienen atenuantes, otras agravantes y otras reformas a las que estas estructuras criminales serán declaradas terroristas por medio del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”, detalló.

Agregó que también se debe fomentar la cultura de la denuncia y se deben de proteger a los testigos.

Señaló que se debe de atacar a toda la estructura y no solo al que va a dejar el papelito de la extorsión.

Otras de las reformas van encaminadas a poner más requisitos a las billeteras electrónicas.

“Mejorar en tecnología, todas estas reformas las está pidiendo la Secretaría de Seguridad para poder atacar estos delitos”, apuntó. IR