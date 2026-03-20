Alrededor de 100 jóvenes han fallecido en hechos violentos y accidentes viales, según COIPRODEN

Tegucigalpa – La Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN) estimó que alrededor de 100 jóvenes han perdido la vida por hechos violentos y accidentes viales en los primeros dos meses del presente año.

El coordinador de COIPRODEN, Wilmer Vásquez, desglosó que 62 jóvenes menores de 30 años han sido asesinados, y 34 en accidentes de tránsito.

“Solo en los meses de enero y febrero ya perdieron la vida 62 jóvenes menores de 30 años, han perdido la vida 34 de ellos en accidentes viales”, dijo Vásquez.

Señaló que la mayoría de las muertes violentas de jóvenes son por delincuencia común, disputas de territorio y otros que han sido obligados por estructuras criminales para involucrarse en actividades ilícitas.

Lamentó que la muerte de estos jóvenes dejan desprotegidas a las familias e impidieron que pudieran tener oportunidades de crecimiento.

Vásquez indicó que la exclusión del sistema educativo, migración, desplazamiento por violencia, trabajo infantil siguen siendo las principales causas que evitan que los jóvenes puedan crecer y desarrollarse.

Sostuvo que el rol de la institucionalidad y de la sociedad debe ser incidir para que el Estado pueda cumplir con el rol de garante de tutor de derecho y se enfoque la mayor parte de la inversión pública para proteger a estos sectores en vulnerabilidad.

El coordinador de COIPRODEN reflexionó que los jóvenes se han convertido en víctimas de la violencia estructural en el Estado. AG