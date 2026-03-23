Allanan viviendas en Olancho por caso de narcotráfico vinculado a estructura “Los Matute”

Tegucigalpa- El Ministerio Público de Honduras ejecuta este día una operación estratégica contra el narcotráfico mediante allanamientos de morada en los municipios de Salamá y Silca, como parte de una investigación por tráfico de drogas y delitos conexos.

Las acciones son desarrolladas por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), bajo la dirección técnico-jurídica de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

De acuerdo con las investigaciones, los operativos están dirigidos contra una estructura criminal conocida como “Los Matute”, la cual operaría en esa zona del departamento de Olancho, dedicada presuntamente al almacenamiento, custodia, distribución y comercialización de estupefacientes a nivel local.

Las diligencias se derivan de información obtenida a través de denuncias y labores de inteligencia realizadas por agentes de la DLCN, que permitieron identificar la existencia de la organización delictiva. Asimismo, se documentaron eventos atípicos relacionados con transacciones de droga entre sus principales integrantes, fortaleciendo así las líneas investigativas.

En ese sentido, el Ministerio Público solicitó y obtuvo órdenes judiciales para allanamientos, registros, inspecciones, incautación de indicios y la detención de sospechosos, al considerar que existen suficientes elementos para ejecutar estas acciones, orientadas a evitar la fuga de los investigados y la posible destrucción u ocultamiento de evidencia clave.

Según las autoridades, la estructura criminal estaría integrada por miembros de la familia Matute, figurando entre los principales objetivos el actual alcalde del municipio de Silca, Alfredo Matute, cuya vivienda también fue intervenida como parte de esta operación.

Las autoridades indicaron que los operativos continúan en desarrollo y no se descartan capturas en las próximas horas.LB