Allanan viviendas de exempleados de la alcaldía de El Corpus, Choluteca

Tegucigalpa – La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realiza allanamientos en la vivienda de la excontadora de la Alcaldía Municipal de El Corpus, departamento de Choluteca, como parte de las investigaciones en curso relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y financieras durante la gestión del exalcalde de esa jurisdicción.

La operación forma parte de las diligencias dirigidas a esclarecer los hechos que motivaron un embargo judicial por un monto aproximado de 63 millones de lempiras contra la corporación municipal.

Dicho embargo, derivado de demandas laborales y otras obligaciones pendientes de administraciones anteriores, ha generado un impacto significativo en las finanzas y operatividad del municipio.

Durante el desarrollo de los allanamientos, las autoridades informaron preliminarmente el hallazgo de documentación relevante en el domicilio de la exfuncionaria municipal.

La investigación busca que dichos documentos aporten elementos de prueba sobre la forma en que se realizaron contrataciones presuntamente indebidas, así como otras irregularidades en la gestión de recursos públicos en la Alcaldía de El Corpus.

Las acciones se ejecutan bajo la coordinación de las autoridades competentes del Ministerio Público y fuerzas de seguridad del Estado, en el marco de las investigaciones que continúan activas en el sector.

Las diligencias buscan determinar responsabilidades y garantizar la transparencia en el manejo de los fondos municipales.

Acompañan a la ATIC elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). IR