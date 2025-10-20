Allanan vivienda del alcalde de Bonito Oriental, Mario Planas

Tegucigalpa- Ejecutan allanamientos en la casa de habitación del alcalde de Bonito Oriental, Mario Renato Planas por presuntos delitos ligados al narcotráfico.

Hasta el momento se desconoce si hay orden de captura en contra del edil, quien es de afiliación nacionalista.

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), desarrolla este lunes 10 allanamientos de morada y ocho inspecciones en los departamentos de Colón y Atlántida, como parte de una investigación contra presuntos socios del exdiputado extraditado Midence Oquelí Martínez y del clan Montes Bobadilla.

Las acciones se centran en los municipios de Tocoa, Limón, Trujillo, Bonito Oriental y La Ceiba, donde las autoridades buscan indicios y documentación relacionados con operaciones financieras irregulares, adquisición de bienes y la posible constitución de empresas utilizadas para el lavado de activos.

Según fuentes del Ministerio Público, la investigación involucra al diputado por Colón Tibdeo Ricardo Elencoff Martínez y a varios miembros de su familia. De acuerdo con una denuncia recibida en junio de 2025, la campaña electoral del congresista habría sido financiada por Midence Oquelí Martínez, actualmente extraditado a los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. IR