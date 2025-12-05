spot_img
Allanan edificio de la Asociación de Reservistas de las FFAA

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa– La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realiza allanamientos en la Asociación de Reservistas de las Fuerzas Armadas ubicado en el Barrio La Hoya de la capital.

Hasta el momento, las autoridades desconocen el motivo por el cual realizan el allanamiento.

Se indicó que los agentes buscan secuestrar documentos para esclarecer una denuncia interpuesta contra la asociación.

El presidente de la Asociación de Reservistas, José Antonio Sorto, señaló directamente al general Otoniel Castillo de las FFAA de interponer una denuncia en contra de la asociación.

Afirmó que la asociación se maneja con los fondos de los mismos reservistas y no del gobierno. IR

