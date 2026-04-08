Allanan bienes presentados como fianza por el gerente de Koriun, Iván Velásquez

San Pedro Sula – La investigación se profundiza luego de que un juez otorgara medidas distintas a la prisión preventiva para el gerente de Koriun, Iván Abad Velásquez, quien había ofrecido una fianza de 25 millones de lempiras mediante la caución de tres bienes inmuebles en Choloma y San Manuel, Cortés.

Durante las pesquisas se determinó que los inmuebles, registrados a nombre de terceros, incluido su actual pareja, tenían un valor real inferior a lo declarado, al encontrarse en zonas de baja plusvalía y sin mejoras significativas, detalló Jorge Galindo, portavoz de la ATIC.

Además, las autoridades procederán al aseguramiento de vehículos vinculados al caso, recuperando activos previamente solicitados.

Por estos hechos, permanecen bajo custodia Iván Abad Velásquez, su esposa Kefi Esmeralda Gavarrete Sánchez, Marco Abel Villeda Galdámez, Gustavo Flores Carbajal y Juan Carlos García Ríos.

Todos acusados por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, incluyendo a administradores de sucursales en La Entrada, Copán; Juticalpa, Olancho; y Danlí, El Paraíso.

Los cuatro allanamientos los realizan miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en conjunto con miembros de la Policía Militar del Orden Público. IR