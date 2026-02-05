Allanamientos en SPS dejan decomiso de droga, armas y nueve capturados

Tegucigalpa – El fiscal general de la República, Johel Zelaya, informó la noche de este miércoles que tras realizar 17 allanamientos de morada en distintos sectores de la ciudad de San Pedro Sula, se decomisó droga, armas y se detuvo a nueve personas.

-La droga decomisada tiene un valor en el mercado de 50 millones de lempiras, según estimaciones de las autoridades.

Los allanamientos fueron ejecutados por fiscales y agentes especializados, del Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN)

Detalló que tras los 17 allanamientos se decomisaron:

120 mil dosis de crack.

190 libras de marihuana especial.

1,017 paquetes de crack y marihuana.

85 armas de fuego, entre ellas ak-47, fusiles de asaltoo, 19 granadas y cuatro lanzacohetes.

14 vehículos con compartimento falso.

Seis viviendas con caletas.

El funcionario detalló que también se detuvieron a nueve personas ligadas a la estructura criminal mara MS-13.

Asimismo se decomisó indumentaria militar nacional así como de la Administración de Control de Drogas (DEA) de los Estados Unidos de América y de la Policía Nacional de Guatemala.

De igual manera se encontró a varios loros pico amarillo y guaras rojas las que ya fueron puestas a la orden de la Fiscalía del Ambiente, dijo.

El fiscal general consideró que este es un duro golpe para la estructura criminal ya que le resta operatividad.

Cada golpe que damos contra las estructuras criminales significa recuperar espacios para nuestra población. (RO)