Allanamientos en SPS contra MS-13 dejan tres detenidos

San Pedro Sula – El Ministerio Público informó de la captura de tres miembros de la MS-13 en la colonia Cerrito Lindo en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Este jueves, miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecutaron allanamientos.

Los detenidos son Josías Mauricio Martínez Chirinos quien tenía una orden de captura por los delitos de extorsión y portación ilegal de armas, además de Anderson Alberto Fernández Córdoba y Noé Isaac Aguilar Hernández.

Se ha decomisado cuatro armas de fuego, entre ellas un fusil AK-47 y tres pistolas y a quienes se les vincula a las distintas actividades ilícitas del grupo criminal organizado.

Según las investigaciones del MP, los sitios donde se desarrollan los allanamientos sirven de centros de acopio de la MS-13. AG