Allanamientos contra excoordinador del CTF de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina, y otras personas

Tegucigalpa- El Ministerio Público a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realiza este lunes varios allanamientos contra el excoordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina y otras personas.

Los agentes de la ATIC realizan uno de los allanamientos en un edificio donde operaban bufetes de abogados en la colonia Alameda de Tegucigalpa.

En ese lugar capturaron a Liana María Mayorga quien es acusada presuntamente por fraude y lavado de activos.

Según el padre de la abogada, su hija le llevó un trabajo de licitación a Juan Ramón Molina Rodríguez, excoordinador de fideicomiso de la Tasa de Seguridad, sobre quien también pesa un requerimiento fiscal.

Asimismo, se realizan allanamiento en una financiera para recolectar evidencias.

Las personas que resulten detenidas en esta operación serán trasladadas a los juzgados capitalinos. IR