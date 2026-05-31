“Allá Donde Nace el Sol”: el documental hondureño que llevó la cultura garífuna a Cannes

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital / Por Aaron Dubón) – Tras diez años de trabajo, viajes, investigación y construcción artística, el documental hondureño “Allá Donde Nace el Sol” logró abrirse espacio en uno de los escenarios más importantes del cine mundial: El Festival de Cannes, en específico en Cannes Docs, la prestigiosa plataforma internacional dedicada al cine documental en el evento francés.

La producción, codirigida por Jorge García y Laura Bermúdez, y producida por Servio Tulio Mateo, pretende representar una ventana para que el público conozca, desde una mirada íntima y poética, la cultura garífuna de Honduras.

En una entrevista exclusiva con Proceso Digital, dos de sus creadores compartieron cómo nació este proyecto, los retos que enfrentaron y el mensaje cultural y humano que esperan llevar al mundo.

Un viaje hacia la identidad garífuna

El documental sigue la historia de Jorge García, artista garífuna dedicado a la danza y la música, quién decide regresar a sus raíces para responder preguntas personales sobre identidad, pertenencia y ancestralidad.

“Es el tema de reconocer la cultura, porque es abrir una ventana”, relató García durante la entrevista.

El artista contó que su vida siempre estuvo ligada a la danza, el teatro, el circo y la música, pero jamás imaginó involucrarse en una producción cinematográfica.

Todo cambió cuando Laura Bermúdez llegó al Ballet Garífuna de Honduras buscando apoyo para desarrollar una historia vinculada a las raíces afrodescendientes.

Desde el inicio, los gestores de la creación entendieron que Jorge García no debía ser únicamente protagonista, sino también codirector del proyecto, para garantizar una representación auténtica y respetuosa.

De Honduras a Cannes

El documental consiguió su pase directo a Cannes Docs luego de participar en Ventana Sur, considerado el mercado cinematográfico más importante de América Latina, realizado en Argentina. Allí ganó simultáneamente el Premio Cannes Docs y el Premio Docs Barcelona.

Ese reconocimiento permitió que “Allá Donde Nace el Sol” fuera invitado directamente como uno de los proyectos destacados de Cannes Docs, algo que, según sus creadores, representa un enorme respaldo internacional para la película.

En conversación con Proceso Digital, Servio Tulio Mateo describió la experiencia en Cannes como fabulosa y explicó que el proyecto estuvo rodeado de programadores de festivales, agentes de ventas y representantes de la industria cinematográfica internacional.

Más allá del reconocimiento internacional, los realizadores insisten en que el proyecto busca mostrar una visión distinta del país.

García destacó que el documental pretende alejarse de la folklorización superficial y presentar a Honduras desde una mirada más humana, artística y sensible.

“Es mostrar la grandeza del país”, expresó durante la entrevista.

El documental incorpora música, poesía, danza y elementos visuales inspirados en la cultura garífuna, pero también profundiza en la búsqueda emocional del protagonista y su retorno hacia sus raíces.

Un retrato antropológico

Uno de los elementos que más llamó la atención del documental en espacios internacionales como Cannes fue precisamente su enfoque etnológico y antropológico sobre la cultura garífuna, abordado desde una narrativa íntima y profundamente humana.

García ejemplificó que el documental retrata una búsqueda interna marcada por preguntas sobre quién es, de dónde viene y cuáles son los valores que todavía lo unen a su pueblo.

Los creadores señalaron que en Europa muchas personas desconocían completamente quiénes son los garífunas, por lo que el documental terminó despertando curiosidad e interés entre públicos internacionales que nunca habían tenido contacto con esta cultura afrodescendiente de Honduras.

Además, resaltaron que la película busca romper estereotipos y mostrar una visión más amplia y auténtica de la comunidad, más allá de la imagen limitada que frecuentemente se presenta.

“Era una gran incógnita para la gente que nos escuchaba, la gente no sabía quiénes son los garífunas, no sabían nada, entonces, creo que va a ser muy lindo poder llevar esta película a lugares donde no se conoce esta cultura” puntualizó Mateo.

Diez años de trabajo y perseverancia

El maestro Tulio Mateo explicó que levantar una producción cinematográfica de esta magnitud en Honduras representó un enorme desafío. El proyecto pasó por procesos de investigación, escritura, grabación y búsqueda de financiamiento internacional durante una década completa.

Los realizadores obtuvieron apoyo de instituciones como el Instituto Mexicano de Cine, el Instituto Hondureño de Cine y fondos especiales creados durante la pandemia del coronavirus.

Un proyecto que busca acercarse a la gente

Aunque los realizadores esperan que el documental pueda llegar a salas comerciales, también adelantaron que planean realizar una gira nacional en comunidades garífunas y espacios educativos del país.

La intención es que las propias comunidades que participaron en el documental puedan verse reflejadas en pantalla y generar conversaciones sobre identidad, cultura y memoria histórica.

Durante la entrevista, los realizadores también reflexionaron sobre las dificultades que enfrenta el cine hondureño, especialmente el documental, en un país donde la industria audiovisual todavía está en desarrollo.

Mateo señaló que Honduras cuenta con una cinematografía “incipiente”, con pocos títulos producidos y con una industria que apenas comienza a consolidarse. Por ello, considera que proyectos como Allá Donde Nace el Sol ayudan a abrir nuevas oportunidades para futuros cineastas hondureños.

Una invitación

Más allá de los premios y reconocimientos internacionales, los creadores insistieron en que el verdadero objetivo del documental es poner los focos sobre la cultura garífuna y sobre las historias humanas que existen dentro de las etnias hondureñas.

La película apuesta por una narrativa sensible y artística, donde la música, la danza, la poesía y la memoria se convierten en vehículos para conectar emocionalmente con el público.

Con este proyecto, los realizadores esperan motivar a nuevas generaciones de artistas y espectadores a interesarse más por las raíces culturales del país y por el poder del cine como herramienta para preservar la memoria identitaria.

La producción todavía trabaja en definir su estreno mundial, pero sus creadores aseguran que el objetivo final es que el documental pueda recorrer distintos países y acercar al público internacional a una cultura que muchas veces ha permanecido invisibilizada.

Allá Donde Nace el Sol es un logro artístico sin precedentes en la nación, que pone el nombre de Honduras en alto y demuestra que el arte les da vida a los pueblos. (PD/AD)