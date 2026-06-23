Alianzas que impulsan oportunidades: Grupo Ficohsa, Secretaría de Educación y Junior Achievement fortalecen la conexión entre educación y empleo

Tegucigalpa – Como parte de su visión de contribuir al desarrollo sostenible de Honduras a través de la educación, el empleo y la generación de oportunidades, Grupo Ficohsa, en alianza con la Secretaría de Educación y la Asociación Junior Achievement Honduras, fortalece su compromiso con la formación de jóvenes hondureños mediante la firma de una adenda al convenio de colaboración tripartito orientado al fortalecimiento de competencias técnicas, de emprendimiento y socio laborales.

Esta firma se enmarca además en la renovación del convenio entre Fundación Ficohsa y la Secretaría de Educación (SEDUC), reafirmando un compromiso sólido que inició hace más de 27 años para fortalecer la calidad educativa en Honduras y promover alianzas sostenibles con propósito, enfocadas en el desarrollo integral de la niñez y la juventud hondureña.

La iniciativa de educación dual busca preparar a estudiantes de Bachilleratos Técnicos Profesionales (BTP) del área administrativa, contable y financiera para enfrentar los desafíos del mercado laboral actual, promoviendo habilidades alineadas con las necesidades del entorno productivo y contribuyendo al crecimiento económico y social del país.

Esta alianza representa una visión compartida entre el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil para impulsar una educación más conectada con las oportunidades del futuro. A través de procesos formativos, actualización docente, metodologías innovadoras y herramientas digitales, el programa busca fortalecer la empleabilidad, el emprendimiento y las habilidades para la vida de cientos de jóvenes hondureños.

Además, la renovación del convenio entre Fundación Ficohsa y SEDUC reafirma un compromiso interrumpido de 27 años de colaboración con el Estado de Honduras, en el que la calidad de la educación pública y el bienestar de la niñez son prioridades que unen esfuerzos en favor de un solo propósito nacional. Durante este tiempo, Fundación Ficohsa ha impactado a más de 190,000 niños, niñas y jóvenes a través de la atención de 148 centros prebásicos y 25 centros básicos en 14 departamentos y 30 municipios del país, con una inversión que supera los 400 millones de lempiras en educación. Asimismo, más de 300 docentes han sido capacitadas como parte de este esfuerzo integral por fortalecer el sistema educativo nacional.

Esta alianza no solo complementa los esfuerzos gubernamentales mediante la intervención estratégica en brechas clave, sino que demuestra que la inversión temprana en educación genera resultados tangibles y sostenibles a futuro.

Como parte de esta nueva etapa, el convenio amplía su alcance con una implementación progresiva entre 2026 y 2028, iniciando en Tegucigalpa y San Pedro Sula, con proyección de expansión a otros departamentos del país. La iniciativa contempla beneficiar al menos a 50 docentes y aproximadamente 500 estudiantes de forma directa, fortaleciendo capacidades clave para el desarrollo del talento joven en Honduras.

Esta colaboración forma parte de la visión de Grupo Ficohsa de impulsar comunidades sostenibles mediante iniciativas que fortalezcan la educación, el acceso a oportunidades y la generación de capacidades para el futuro. A través de Fundación Ficohsa y sus alianzas estratégicas, el grupo continúa promoviendo programas que contribuyen a cerrar brechas y a construir un país más competitivo, preparado e inclusivo.

Durante el primer año de implementación del programa piloto, 32 estudiantes concluyeron exitosamente el proceso de formación y 14 jóvenes lograron incorporarse al mercado laboral, reflejando el potencial de este tipo de alianzas para transformar oportunidades educativas en oportunidades reales de desarrollo.