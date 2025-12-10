Alianza para el Desarrollo en Democracia preocupada porque Xiomara Castro declaró nulas las elecciones

Tegucigalpa – Los gobiernos de Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y Panamá expresaron su “profunda preocupación por la afirmación de la Presidenta de la República de Honduras, Xiomara Castro, quien ha declarado la nulidad de las elecciones generales efectuadas el 30 de noviembre de 2025, por irregularidades”.

Los cuatro países latinoamericanos integran la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) y expresaron su preocupación por la decisión de Castro de declarar nulas las elecciones. La posición fue expresada en un comunicado de prensa, el cual fue distribuido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica.

Este mismo grupo se había manifestado en diferentes ocasiones cuando Castro mantenía la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC) porque la gestión de la mandataria hondureña asumía o exponía posiciones sin la consulta previa que es la norma diplomática en estas organizaciones continentales.

La ADD hizo un llamado urgente a la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos a que presente al Consejo Permanente de la OEA un informe que permita conocer la situación actual.

La ADD recuerda que Honduras es un Estado democrático de derecho, cuya Constitución Política y el marco jurídico establecen claramente que “únicamente el Consejo Nacional Electoral (CNE) es la autoridad competente para administrar el proceso, resolver incidencias y emitir los resultados oficiales”.

Los cuatro gobiernos señalaron que el CNE se encuentra en ejercicio de sus funciones y en el desarrollo del escrutinio correspondiente y por lo cual se le debe garantizar su funcionamiento libre de presiones. (PD).