Alianza FFAA-UNAH para acompañamiento de seguridad en el transporte gratuito a estudiantes

Tegucigalpa – El Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de Brigada, Héctor Benjamín Valerio y el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, sostuvieron una reunión de trabajo con el propósito de fortalecer los lazos de cooperación interinstitucional en beneficio de la comunidad estudiantil.

– El instituto castrense reiteró el apoyo a la UNAH referente a dar seguridad a las unidades del transporte gratuito a los estudiantes.

En su importante encuentro se destacó el acompañamiento permanente que las FFAA brindan al transporte gratuito estudiantil, iniciativa que beneficia a aproximadamente 20 mil estudiantes a nivel nacional, garantizando condiciones de seguridad en al menos 14 rutas activas y proyectando su ampliación a otras ciudades del país.

Asimismo, se abordaron nuevas líneas de cooperación orientadas al fortalecimiento de la Universidad de Defensa de Honduras UDH, reafirmando el compromiso conjunto de velar por el bienestar de la población universitaria.

Estas alianzas estratégicas consolidan dos pilares fundamentales para el desarrollo nacional: la defensa y la educación, reafirmando la misión constitucional de defender la soberanía e integridad territorial, al tiempo que continúan apoyando iniciativas que promueven el acceso seguro a la educación superior en Honduras. JS