Alianza estratégica impulsa la protección sostenible del Parque Nacional La Tigra

Tegucigalpa – Por 10 años consecutivos Fundación Terra se suma a la protección de la zona núcleo del Parque Nacional La Tigra, para resguardar el recurso hídrico, conservar la biodiversidad, promover la educación ambiental y fomentar el desarrollo sostenible de las comunidades.

Como parte de este compromiso Fundación Terra y la Fundación de Amigos de La Tigra (AMITIGRA) suscribieron un nuevo convenio de cooperación que consolida el trabajo en conjunto para proteger la principal reserva de agua de la capital.

Como parte del nuevo convenio 2026, Fundación Terra respalda a la campaña “Cero Incendios”, una iniciativa orientada a prevenir y reducir los siniestros forestales que amenazan los ecosistemas del parque. Este esfuerzo contempla acciones de sensibilización comunitaria, dotación de equipo especializado y fortalecimiento de capacidades locales para la respuesta temprana, disminuyendo riesgos en áreas vulnerables.

Asimismo, apoya con la contratación de una cuadrilla conformada por ocho personas para labores preventivas, la construcción de 1.5 kilómetros de ronda cortafuego en el sector El Trigo–Piligüin con un ancho de 10 metros, 90 días activos de monitoreo, combate de incendios y 32 días de trabajo en vivero para la producción de plantas destinadas a restauración.

Durante estos diez años de alianza estratégica ha generado impactos ambientales cuantificables y de alto valor para la conservación de estas zonas protegidas. Entre los principales resultados destacan la plantación de 12,300 árboles en la zona de amortiguamiento, el acompañamiento técnico a más de 120 agricultores y el fortalecimiento de cuatro grupos comunitarios mediante procesos de legalización e instalación de infraestructura productiva, incluyendo reservorios de agua, macro túneles y sistemas de riego.

El Parque Nacional La Tigra es fundamental para el medio ambiente y el abastecimiento de agua en Francisco Morazán, ya que provee el 30% del suministro hídrico de Tegucigalpa, beneficiando a más de 1.5 millones de personas. Además, es la única fuente de agua para más de 40,000 habitantes en 63 comunidades de Valle de Ángeles, Santa Lucía y Cantarranas.

“Proteger La Tigra no es una meta anual, es una responsabilidad generacional. Siempre he creído que el verdadero liderazgo se demuestra cuando asumimos causas que no nos pertenecen individualmente, pero sí colectivamente. Si cuidamos el bosque, el bosque nos cuida a nosotros. Si protegemos el agua hoy, aseguramos el mañana”, manifestó Fredy Nasser Presidente de Fundación Terra

Apoyo a los productores de la zona

En 2025, la alianza tuvo avances significativos con la implementación del programa Terra Impulsa Agrícola, que benefició a más de 50 productores mediante capital semilla, infraestructura resiliente al cambio climático y medidas enfocadas en mitigar impactos ambientales en zonas productivas. La integración de este programa al trabajo territorial permitió ampliar la asistencia técnica, fortalecer la seguridad hídrica y mejorar la productividad sostenible en la zona de amortiguamiento, al tiempo que se redujo la vulnerabilidad a incendios forestales.

Para 2026, la alianza proyecta un nuevo ciclo de crecimiento y fortalecimiento. Las prioridades incluyen la ampliación del programa Terra Te Impulsa Agrícola hacia más comunidades de la zona de amortiguamiento, el desarrollo de nuevas capacitaciones técnicas para agricultores y la implementación de tecnologías innovadoras que aceleren los procesos de restauración ecológica.

Esta cooperación reafirma el compromiso de ambas instituciones con la protección del Parque Nacional Tigra, garantizando que las acciones ejecutadas hoy continúen generando beneficios ambientales, sociales y económicos para las futuras generaciones.