Salvador Nasralla: Alianza con Libre no contempla apoyar una Constituyente, “por eso no la acompañamos”

Tegucigalpa – Salvador Nasralla, vicepresidente de la República y máximo líder del Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo que no apoyan la idea de realizar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Honduras “en primer lugar no es un punto acordado con la alianza”.

En declaraciones a la radioemisora HRN, el vicepresidente dijo inicialmente que existe un descontento en la población porque en las acciones que realiza la actual administración de gobierno no se le ha tomado en cuenta aun cuando tiene mucho que aportar a Honduras.

“La gente está descontenta porque votaron por una alianza, quieren cambios, pero no un cambio de sistema de gobierno, los cambios se pueden hacer haciendo las reformas que permitan la Constitución de la Republica”, externó.

«Nosotros con el Partido Salvador de Honduras, no apoyamos ninguna Asamblea Nacional Constituyente y eso se dejó bien claro desde el momento que se propuso al presidente del Congreso Luis redondo», aseguró.

Seguidamente, consideró que las intenciones de realizar una Constituyente, es más una percepción, ya que ni siquiera ha escuchado en Casa Presidencial que ese tema sea una prioridad “además, nosotros no apoyamos un proyecto como ese, en eso estamos claros”, reiteró.

Según Salvador Nasralla, la gente también tiene temor que ocurra lo que ocurrió en 2009 cuando gobernó Manuel Zelaya Rosales y lo que se intentó hacer recientemente con Juan Orlando Hernández (reelecto presidente y extraditado por narcotráfico a Estados Unidos).

Por otra parte, también se refirió al tema de nombramiento de Rafael Virgilio Padilla en la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), a la vez que reveló que en su momento propuso a Padilla, para que formara parte del gobierno porque es una persona muy capaz, pero no esperaba que fuera en la CREE, “eso lo decidieron ellos a mí no se me consultó”, concluyó. JP