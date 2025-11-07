Algunos productos mantienen su precio, mientras otros registran leves aumentos en la Feria del Agricultor y el Artesano

Tegucigalpa- Algunos productos de la canasta básica registraron ligeros aumentos en sus precios esta semana en la Feria del Agricultor y el Artesano, ubicada en las cercanías del estadio nacional en Tegucigalpa, según informaron representantes de los vendedores.

El coordinador general de la feria, Jimmy Geovanny Ponce, explicó que los precios de la cebolla amarilla y la papa fueron los que más variaron en comparación con la semana anterior. “La cebolla amarilla subió tres lempiras y la papa también se incrementó. Además, la medida de frijol rojo tuvo un aumento de dos lempiras”, detalló.

Ponce indicó que otros productos, como el chile dulce, también registraron un leve incremento, mientras que la lechuga, el brócoli y otras hortalizas mantienen precios estables.

En el caso de los huevos, el precio del cartón de 30 unidades grandes continúa a 95 lempiras, el mediano a 85 y el pequeño a 75 lempiras. No obstante, los vendedores prevén un leve aumento en las próximas semanas, debido a la mayor demanda que se registra durante la temporada navideña y de fin de año.

Por su parte, los productos lácteos mantienen sus precios sin variaciones. El queso semiseco y frijolero se cotiza a 70 lempiras la libra, la cuajada a 54 lempiras y la mantequilla especial a 36 lempiras.

Los vendedores destacaron que, pese a los pequeños incrementos, la feria sigue siendo una opción accesible para las familias capitalinas, ya que ofrece productos frescos a precios más bajos que en los mercados o supermercados tradicionales.LB