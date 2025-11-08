Algunos necesitan las elecciones para validar fraudes: Nelson Ávila

Tegucigalpa – El candidato presidencial del Partido Unidad e Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), Nelson Ávila dijo este sábado que “hay algunos que necesitan las elecciones para validar fraudes”.

Ávila agregó que a estos grupos, no les interesa las elecciones para que sean honestas, libres y democráticas, “están listos para hacer fraudes, virtuales y físicos al mismo tiempo, y ya lo hicieron en las primarias”, aseveró.

El presidenciable apuntó que debido a que en Honduras no funciona la institucionalidad electoral, se han dedicado a debilitar las instituciones electorales, incluyendo el Consejo Nacional Electoral (CNE), al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), a la Fiscalía e incluso a las Fuerzas Armadas y la Policía.

Ávila refirió que a la fecha, el CNE no ha convocado al Consejo Consultivo Electoral que está integrado por los cinco partidos que van a participar en las elecciones presidenciales del 30 de noviembre, por lo que “así como es la víspera, así será el resultado”. VC