Algunos liberales en desacuerdo con juicio político para Ochoa y fiscal Zelaya, según diputado nacionalista

Tegucigalpa – El diputado del Partido Nacional, Jack Uriarte, señaló que hay algunos colegas liberales que no apoyan un juicio político al Fiscal General, Johel Zelaya, y al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.

“Algunos liberales no están de acuerdo, hay que consensuarlo con ellos, Jorge Cálix y su gente afín están de acuerdo, pero hay otros liberales que no, queremos los 93 votos para hacerlo”, dijo el congresista.

Comentó que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, debe buscar consensos con las diferentes bancadas.

“El pueblo quiere juicio político contra Marlon Ochoa porque violentó la Constitución e hizo el 30 de noviembre en adelante socavar la democracia del país”, manifestó Uriarte.

Afirmó que con Marlon Ochoa sobran los elementos probatorios para aplicarle juicio político.

Mientras que en el caso del Fiscal General, argumentó que no ha implementado las leyes y no ha impartido justicia en los casos de Chequesol y el video del exdiputado Carlos Zelaya.

Uriarte reveló que hay diputados de Libre que en reuniones privadas ha solicitado a Tomás Zambrano y Jorge Cálix que no apliquen juicio político contra Ochoa y Zelaya. AG