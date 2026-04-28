Algunos aspirantes a órganos electorales enfrentan demandas e investigaciones, advierte el procurador general

Tegucigalpa- El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, señaló que entre los aspirantes a cargos para el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) hay personas que enfrentan demandas contra el Estado o investigaciones en curso en el Ministerio Público (MP).

Aspra recomendó al Congreso Nacional (CN) realizar una verificación exhaustiva de los perfiles: “Las personas que van a integrar el comité deben pedir información a diferentes instituciones, porque entre ellos nosotros identificamos que algunos tienen demandas contra el Estado, y que también tienen investigaciones en curso”.

El funcionario consideró que el análisis deberá incluir un mecanismo de depuración, que consista en pedir información a distintas instituciones o solicitar constancias para determinar si existen estos procesos.

En ese sentido, indicó que algunos casos corresponden a acciones derivadas de funciones públicas previas. “Hay varias demandas de ellos contra el Estado o del Estado contra ellos por responsabilidad civil cuando fueron funcionarios”, detalló.

Aspra subrayó que estos elementos deben ser evaluados por las instancias correspondientes. “Tenemos que ver las causas de inhabilidad, pero son situaciones que deben ser valoradas por el órgano que definirá quiénes son las personas idóneas. Queremos a las mejores personas para esos puestos”, concluyó. AD