Algunas recomendaciones para controlar el derrame de cianuro en el municipio de Quimistan, Santa Barbara

Ing. René Alfredo Soto Rivera.

Antes de que se formen las nubes (época de invierno) y de origen a las lluvias en ese sector, en donde se perdieron valiosas vidas humanas por haber chocado un bus con una rastra que transportaba cianuro en sacos y en donde varios de esos sacos quedaron esparcidos en el área, generando unas condiciones peligrosas de manejar y mitigar por lo delicado del producto esparcido y a manera de evitar impactos ambientales indirectos y acumulativos recomiendo se sigan las siguientes instrucciones.

Lo primero que se debe realizar es la delimitación del área contaminada, ésta debe comprender varios radios, es decir, una de gran concentración del cianuro (impacto directo) y la otra de dispersión, como segunda medida es la rotulación, en donde se indique que no se puede permanecer en ese lugar hasta nuevo aviso.

Tercero, el área de impacto debe de descontaminarse utilizando los reactivos neutralizantes del cianuro ( hipoclorito de sodio al 5% y con peroxido de hidrogeno) en una forma directa mediante un sistema de riego tipo rocio a efecto de cubrir todo el área de influencia del impacto; si existieran dudas sobre la desintegración del cianuro por la acción del clima, lo mejor seria la remoción del suelo en el área de afectación y llevarla a una lugar seguro (contenedor) donde se asegure su mitigación o neutralización total, siendo esta la cuarta acción.

Adicionalmente, como quinta medida se debe de determinar un Plan de Mitigación y Restauración del área afectada, esto comprende el observar si la foresta (sotobosque y el bosque) se mantienen en una forma íntegra, es decir, que no se marchitan o mueren, esto nos asegura que el tratamiento fue correcto y en consecuencia el lugar o ecosistema está en recuperación y con muy poca afectación.

Es recomendable, determinar la microcuenca a la que pertenece el sitio en estudio y allí tomar una muestras de agua para determinar la calidad de la misma, esta nos puede servir de testigo o de referencia para comparar las muestras que se analicen posteriormente, según se establezca por los peritos de campo, de acuerdo a factores abióticos (relieve del terreno, contenido de humedad, pendiente…etc.).siendo esta la sexta recomendación

Para determinar los impactos indirectos será necesario estos datos por un tiempo determinado por los técnicos, solo de esta manera podríamos estar seguros que dicho derrame ha sido controlado por medio de todas estas medidas y acciones de monitoreo de la calidad del ecosistema afectado en ese sector; esta acción se Conoce como remediación de los activos ambientales, solo de esta forma demostraremos a propios y extraños que se ha actuado con responsabilidad y en donde se ha asegurado el bienestar de las poblaciones localizadas aguas abajo, además de los activos naturales como ser : el bosque, la diversidad biológica, la captura del agua y produccion de oxigeno entre otros.

Hay que destacar y recordar lo que se describe en el artículo 145 de la Constitución de la República, refiere que el Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas, en consecuencia declárese el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano; cuyo aprovechamiento y uso será equitativo preferiblemente para consumo humano. Así mismo se garantiza la preservación de las fuentes de agua a fin de que estas no pongan en riesgo la vida y la salud pública.

En base al artículo constitucional, en este caso del derrame de cianuro las instituciones responsables de garantizar la integridad de los ecosistemas y los beneficios intangibles que el sistema nos proporciona, deberán de tomar todas las medidas a: corto, mediano y largo plazo, hay que recordar que estamos muy cerca de la época de invierno y no son 3 gotas las que caerán, aquí revive la expresión: “no es lo mismo el agua en el suelo, que el suelo en el agua”.

Debemos estar seguros de haber eliminado cualquier concentración del cianuro en el suelo, caso contrario los daños podrían ser muy perjudiciales aguas abajo, podría haber alguna infiltración a los acuíferos y el impacto sería mucho mayor, hay que darle seguimiento y establecer un Plan de Monitoreo. ¡Es mejor prevenir que lamentar después!