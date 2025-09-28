Alguien incluyó a Cálix en la papeleta intencionalmente, señala analista

Tegucigalpa – Para el analista Olban Valladares, la inclusión de Jorge Cálix en la papeleta electoral de diputados por el departamento de Olancho, que luego fue retirada según el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE), no fue un error.

“No creo que la impresión de una papeleta que sale precisamente del seno de la autoridad electoral vaya a ser error. Eso alguien lo hizo intencionalmente”, dijo tras agregar que no es coherente que se hayan adelantado a sacar una fotografía sobre un tema que el CNE no se ha pronunciado aún.

El analista recordó que el pleno del CNE informó en su reciente comparecencia ante los medios de comunicación que no ha sometido a discusión el tema de la inclusión de Cálix.

“No se puede estar jugando con la opinión pública cuando esta elección ha sido tan tensa, tan llena de trampas y de sobresaltos, no podemos estar resistiendo más cosas de estas. Hay que sancionar si una persona dentro del seno que dio esa autorización para hacer eso hay que sancionarlo”, pidió.

Valladares afirmó que la resolución del CNE será para varias personas que están en similar situación del liberal Jorge Cálix, pues no se debe dar privilegio a uno sobre otro. VC