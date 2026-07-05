Alfaro: «Quiero que la espuma baje», al hablar de su continuidad con Paraguay

Filadelfia – El entrenador argentino Gustavo Alfaro afirmó este sábado que el fútbol paraguayo necesita que «la espuma baje», para significar que los directivos y él necesitan tiempo para asimilar la eliminación del Mundial a manos de Francia en la fase de octavos de final.

Alfaro manifestó que él, por su parte, necesita hablar con su familia, tras confesar que a su esposa y sus dos hijas les ha prometido la retirada, pero primero las convenció de aplazar la decisión para dirigir en el Mundial de Catar 2022 a Ecuador y luego argumentó que quería estar con la de Paraguay en el actual torneo.

«Necesito respirar, necesito volver con mi familia», declaró durante una conferencia de prensa tras el partido que Francia ganó por 1-0 en Filadelfia.

«No te puedo responder eso», dijo a la pregunta para determinar si está anticipando su renuncia al banquillo de la selección.

Alfaro, quien cumplirá 63 años el 14 de agosto, llegó al banco de la selección paraguaya en agosto de 2024 y logró encarrilar a un equipo desmoralizado en las eliminatorias sudamericanas hasta obtener la sexta y última plaza directa por Sudamérica para el Mundial de 2026.

«Yo quería intentar una revolución», expresó al manifestar su decepción con la eliminación.

«Me voy con gran dolor», expresó visiblemente abatido en alusión a la partida del Mundial.

Además, el seleccionador informó que el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), Robert Harrison, bajó al vestuario y le pidió «una segunda ronda», lo que dijo que fue la primera vez que hablaron de este tema delante de los jugadores.

«Es una decisión de familia, no es una especulación bajo ningún punto. Para seguir acá, con lo que se hizo hasta acá no alcanza para el Mundial 2030», aseveró.

Alfaro también tuvo tiempo para destacar el buen papel que dejó Paraguay en su regreso a los mundiales: Paraguay obligó a Francia a pelear hasta el final. Nos vamos con esa sensación de haber eliminado a Alemania y haber perdido con lo justo con un penal de VAR contra el número uno del mundo».

Acerca de ese penalti, indicó que su sensación era que la pierna del defensor «estaba puesta» en el suelo y fue el jugador francés quien impactó en ella.

«Yo quería llegar al break (pausa de hidratación) cero a cero porque ya estaban por entrar Ávalos y Mauricio para ir a buscar el partido al final con velocidad, y viene justo la jugada del penal y te termina dejando sin nada», lamentó.

Y concluyó la comparecencia pidiendo que «la plata que se pueda ganar acá se revierta en obras y en el fútbol formativo» para desarrollar el fútbol paraguayo, que indicó que no tiene una política clara de dónde ir.

«En un año y 10 meses fuimos capaces de cambiar una realidad… Crecer genera dolor. Paraguay tiene que crecer y el crecimiento viene con dolor. ¿Estamos preparados para eso?», sentenció. EFE