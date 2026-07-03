Alfaro: «Francia es una tormenta eléctrica y todos los rayos van al arco»

Filadelfia (EEUU) – El seleccionador de Paraguay, el argentino Gustavo Alfaro, destacó este viernes el potencial ofensivo de Francia, su rival en los octavos de final del Mundial, al que comparó con una «tormenta eléctrica».

«Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen desde cualquier parte, van dirigidos al centro del arco. Sabés que se te avecina una tormenta eléctrica, entonces hay que ver de qué manera evitar los rayos», afirmó en Filadelfia el entrenador argentino nacido hace 63 años en la localidad santafecina de Rafaela.

«Yo soy un hombre de campo. Cuando en Rafaela venía una tormenta eléctrica, tenías que resguardarte donde sea, porque no tenías pararrayos», explicó el seleccionador, trazando una metáfora con lo que Paraguay deberá resistir este sábado.

«En la ciudad está lleno de pararrayos, pero en el campo te tenés que resguardar y no debajo de un árbol, porque el rayo puede caer debajo del árbol», añadió.

Alfaro aseguró que el partido frente a Francia será el de «mayor complejidad» que Paraguay enfrente a lo largo del torneo.

Además, recordó que para todos los jugadores guaraníes se trata de su primera experiencia en una Copa del Mundo, lo que ha exigido una «capacidad de aprendizaje muy rápida», aunque advirtió que no basta para enfrentar a Les Bleus.

«Ese aprendizaje lo hemos tenido, sí. ¿Es suficiente para el partido de mañana? Yo creo que no, creo que no, no alcanza», aseguró.

«Más allá de que tuvimos un hecho histórico (eliminar a Alemania) -que para Paraguay lo es, aunque para otras selecciones resulte normal-, se llegó incluso a decretar un feriado nacional. Si esos triunfos fueran habituales, esos escenarios no se darían. Son situaciones extraordinarias que ocurren en la vida», dijo.

Paraguay y Francia se enfrentarán este sábado a partir de las 17.00 horas en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. JS