Alfabetización continuará con maestros hondureños, dice ministra Argueta que desconoce tasa de analfabetismo

Tegucigalpa – La ministra de Educación, Arely Argueta informó este miércoles que continuará el programa de alfabetización, pero con maestros hondureños y no extranjeros como fue una práctica del gobierno anterior.

Relató que muchos maestros cubanos estuvieron a cargo del programa de alfabetización de la Secretaría de Salud, sin embargo se continuará con docentes hondureños.

“Lo haremos con hondureños en vez de pagar extranjeros, nosotros vamos a pagar maestros hondureños”, declaró.

Confirmó la salida del país de los docentes cubanos que estaban al mando del “Programa Yo Sí Puedo”, al tiempo que reafirmó: “Lo que sí tiene que saber el maestro hondureño es que vamos a trabajar de la mano de ellos”.

Argueta desdijo las versiones del gobierno anterior que no existe analfabetismo en Honduras. “Vamos a seguir en cada municipalidad, con cada alcalde porque son ellos los que conocen sus municipios y vamos a ver qué personas necesitamos, qué compatriota de nosotros necesitan que les apoyemos en lo que es la lectura y escritura”.

Insistió que “no tenemos un 100 % alfabetismo, vamos a seguir trabajando apoyando a nuestros compatriotas que necesitan de ese apoyo”.

Dijo desconocer el índice de analfabetismo en Honduras, ya que expertos de la secretaría levantan la información para elaborar un informe al respeto.

En septiembre de 2025, el gobierno de Xiomara Castro declaró a Honduras como territorio libre de analfabetismo, a través del Programa Nacional de Alfabetización José Manuel Flores Arguijo.

Entre 2023 y el año 2025, el Programa Nacional de Alfabetización alfabetizó a 462 mil 698 personas. A esta cifra se suman 107 mil 583 hondureños que aprendieron a leer y escribir mediante otros programas alternativos de la Secretaría de Educación, alcanzando un total de 570 mil 281 alfabetizados, de acuerdo a los datos proporcionados en esa oportunidad. JS