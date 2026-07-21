Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez rechazan críticas contra la selección argentina

Buenos Aires – Alexis Mac Allister y Lisandro Martínez rechazaron este martes las críticas a la selección argentina de fútbol tras caer ante España en la final del Mundial, resaltaron el orgullo de representar a su país y agradecieron a la afición por el apoyo.

«Gracias a todos los argentinos por cada mensaje de cariño y apoyo. No saben lo importantes que son en este camino. Y también gracias a quienes, desde otros países, nos mandan mensajes burlándose o alegrándose por nuestro dolor. Sin quererlo, nos ayudan a sentirnos cada día más orgullosos de ser argentinos», expresó Mac Allister a través de sus redes sociales.

El centrocampista del Liverpool inglés mostró su dolor por haber «estado tan cerca» del bicampeonato, reconoció que el equipo debió sufrir y enfrentó adversidades durante la competición y subrayó: «Nadie nos va a quitar lo que vivimos durante esta Copa del Mundo».

«Lloremos, porque somos argentinos y siempre queremos ganar. Pero después de llorar, levantémonos, unámonos y sigamos adelante, porque esto sigue», añadió el mediocampista, que agradeció además el apoyo de la afición en Estados Unidos y en el multitudinario recibimiento de este lunes en Buenos Aires tras la derrota por 1-0 ante España en la final del domingo.

Martínez, por su parte, enfatizó que «el resultado no define el camino recorrido» y dijo que «siempre será un orgullo» representar a la Argentina.

«Recuerden que ‘la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres'», agregó el zaguero, en respuesta a las celebraciones en el mundo por su derrota argentina en la final y a las críticas contra la Albiceleste durante y después del torneo por su comportamiento y su estilo de juego.

«Cuidemos a nuestro país», añadió, al tiempo que felicitó a España «por su merecido título». EFE