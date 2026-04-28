Alertan sobre contaminación del aire en Tegucigalpa

Tegucigalpa – La densa capa de humo que cubre la capital de Tegucigalpa y en general el departamento de Francisco Morazán, producto de los múltiples incendios forestales, mantiene preocupados a los médicos porque se están incrementando las enfermedades respiratorias y de la vista.

– Los médicos recomiendan usar mascarilla e hidratación constante.

– Más de un centenar de incendios forestales se han registrado en la capital hondureña.

La doctora Tania Murillo, manifestó su preocupación por el alto nivel de contaminación del aire en Tegucigalpa y sus alrededores, principalmente debido a los incendios forestales. Esta situación está causando irritación en los ojos y las vías respiratorias principalmente de niños y adultos mayores.

Enfatizó la importancia de usar mascarillas adecuadas para protegerse de las partículas de ceniza grandes que están presentes en el aire.

Recomendó el uso de mascarillas KN95, que son accesibles y pueden ayudar a filtrar estas partículas, aunque no los vapores.

Asimismo, recalcan que el humo de los incendios forestales puede causar una serie de daños a la salud, incluida la irritación de los ojos, las vías respiratorias y el agravamiento de condiciones cardíacas y pulmonares crónicas. Es crucial que las personas con afecciones preexistentes sigan su plan de tratamiento médico y tomen los medicamentos según lo recetado. IR