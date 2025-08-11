Alertan sobre alta incidencia de rapto de personas en Siguatepeque

Tegucigalpa – La titular de la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT), Sua Martínez alertó este lunes sobre la presencia de redes de tratas en la zona central del país, específicamente en el municipio de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua.

“Hay una estadística en lo que va del año de 10 desaparecidos y obviamente hay presuntas redes de trata que se han perpetrado y que están en el territorio nacional”, dijo al hacer eco del llamado realizado por autoridades locales de Siguatepeque de poner especial atención a esa ciudad.

Martínez dijo que en la ciudad de Los Pinos, las autoridades, al igual que la CICESCT piden a la Policía Nacional, a la Secretaría de Seguridad, “acordonar estas zona, vigilar los centros educativos, estar pendiente de las entradas por la situación de estas redes de tratas de personas que andan cazando, niños y niñas y adolescentes y después no se da con el paradero”.

La funcionaria dijo que este año van 47 nuevas víctimas supervivientes de trata de personas que han sido rescatas por esta comisión. VC