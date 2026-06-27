Alertan deterioro de la pista del Toncontín con dos incidentes en menos de un mes

Tegucigalpa – Al menos dos incidentes aéreos han ocurrido en la pista del aeropuerto Toncontín en las últimas tres semanas, lo que dispara las alarmas y expone a la terminal a eventuales accidentes de gran magnitud.

– La noche del viernes hubo un incidente con una aeronave por el deteriorado estado de la pista.

– El 27 de mayo ocurrió un incidente y la noche del viernes otro, lo que dispara las alarmas.

La denuncia fue hecha pública por el exsubdirector de Aeronáutica Civil, Pavel Espinal, quien agregó que desde 2021 se emitió un informe técnico para atender las instalaciones del aeropuerto internacional de Toncontín.

“En ese informe se señala de manera ‘apremiante’ proceder a reparar el pavimento en pista, señalización horizontal, sistemas de iluminación, franjas de pista, pavimento de calle de rodaje, señalización de plataforma, drenaje, área no pavimentada, a fin de garantizar el cumplimiento normativo de las operaciones en la continuidad de los servicios”, expresó Espinal.

Subrayó que “esa pista necesita ser reparada de manera urgente. A oídos del señor presidente de la República: va a ocurrir un gran accidente aéreo y después le van a echar la culpa al aeropuerto, la autoridad aeronáutica tiene que intervenir este aeropuerto”.

El ministro de la SIT, Aníbal Ehrler.

Posible cierre de la pista

El ministro de la Secretaría de Infraestructura (SIT), Aníbal Ehrler, reconoció que la pista del Toncontín tiene que tener una intervención para poder seguir operativa en vuelos locales.

“Por lo menos en su parte central tiene que tener una intervención de emergencia”, expresó el funcionario y agregó que en 2019 cuando se le dio la operación del aeropuerto Toncontín a Palmerola Internacional Airport (PIA) en ese momento se estableció que habría unas inversiones. La explotación era por un año y medio, pero han pasado más de cinco años con explotación del área de carga, la aeroplaza, los hangares privados sin recibir una tan sola inversión.

Ehrler dijo que se han dirigido a la concesionaria para que hagan las inversiones o en su defecto que las devuelvan para que sea el gobierno el que haga los trabajos que se requieren para que la terminal tengo una operación segura.

Señaló que en aquel momento las inversiones serían de tres millones de dólares, pero ahora podrían alcanzar los siete millones. Adicionó que esta semana habrá una reunión con los personeros de PIA para abordar los puntos descritos y que la operatividad de Toncontín sea segura.

Reafirmó que la pista está “muy dañada” y las inversiones podrían demorar entre 60 y 70 días para garantizar la debida operatividad de la pista, por lo que se debe analizar un cierre temporal mientras se ejecutan las obras.

De su lado, la directora ejecutiva de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), Belkis Escobar, señaló que hace dos semanas hicieron una inspección a la terminal Toncontín detectando algunas mejoras a las que debe ser sometida la instalación por parte del operador.

Apuntó que la pista tiene más de 60 años y el operador la ha intervenido a través de bacheos.

Escobar indicó que le solicitaron al operador que presente el plan de medidas correctivas para el mantenimiento de la pista. Hizo un llamado a no precipitarse a informar que se cerrará la pista porque no hay informes técnicos que así lo sugieran. JS