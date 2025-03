Alertan de crisis en sector educativo por protestas de padres de familia

Tegucigalpa – Gilberto Benítez, exdirector departamental de Cortés, alertó hoy de una crisis en el sistema educativo nacional a causa de múltiples protestas de los padres de familia.

Señaló que los padres de familia protestan por la falta de maestros en los centros educativos.

Sin embargo, es una problemática recurrente a nivel nacional, por lo que a dos meses del inicio de clases ya se han suscitado decenas de protestas.

Explicó que en realidad no hay falta de maestros, en el centro educativo donde él labora hacen falta cinco maestros y los mismos ya se encuentran dando clase, lo que no hay es presupuesto para contratarlos, entonces lo que sucederá es que si no les pagan a los docentes las secciones se fusionaran, dijo.

Ese mismo problema ya se ha presentado en otros centros educativos, entonces los padres de familia protestan por maestros para sus hijos, ejemplificó.

Con base en lo anterior, alertó de una crisis en el sistema educativo si no se paga a los docentes y se contrata de manera permanente a los que solo tiene un contrato temporal. (RO)