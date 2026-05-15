Alertan alza de violencia contra personas de diversidad sexual en Honduras, 17 asesinatos este 2026

Tegucigalpa – Cuatro organizaciones defensoras de los derechos humanos de las personas de la diversidad sexual denunciaron un incremento alarmante de la violencia y discriminación contra personas LGBTIQ+ en Honduras, y exigieron, al Estado hondureño, medidas urgentes para frenar los crímenes de odio e investigar cada caso para evitar su impunidad y aplicarles, a los responsables, todo el peso de la ley.

– Exhortan al Conadeh para que les brinde acompañamiento en la búsqueda de acceso a la justicia para la agilización de los procesos de investigación ante el Ministerio Público. Se estima que desde 1997 al 8 de mayo de 2026 murieron violentamente 599 personas de la diversidad sexual en Honduras.

La Asociación Colectivo Violeta, el Grupo Transfenix, Grupo Labry’s Artemis y el Observatorio de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+ en Honduras, señalaron que, entre enero y el 8 de mayo del 2026 se han registrado 17 muertes violentas motivadas por la orientación sexual, expresión o identidad de género de las víctimas.

El coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ`+ en Honduras, Francisco Mencía expresó que “estos crímenes no son aislados, sino una manifestación de un patrón estructural histórico de discriminación y exclusión que amenaza el derecho fundamental a la vida”.

Detalló que, el Observatorio mantiene un registro de 599 muertes violentas de personas LGBTIQ+ en el país desde 1997 hasta el 8 de mayo del 2026.

El coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ`+ en Honduras, Francisco Mencía.

Las organizaciones advirtieron que la población LGBTIQ+ enfrenta un contexto de vulnerabilidad agravado por décadas de impunidad, estigmatización social y fallas institucionales.

Atribuyen el aumento de la violencia al odio internalizado y a discursos de odio promovidos por sectores conservadores, fundamentalistas, medios de comunicación y autoridades, que fomentan la transfobia, lesbofobia, homofobia y bifobia.

Citaron factores estructurales como la pobreza extrema, la falta de acceso a empleo digno, a la justicia y la ausencia de políticas de inclusión. Según informes de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Honduras es uno de los países más letales para personas trans en América Latina.

El pronunciamiento recuerda que, la Constitución de la República de Honduras y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos obligan al Estado a prevenir, investigar y sancionar estas violaciones. Sin embargo, denuncian que la impunidad en estos casos supera el 95%, lo que evidencia un fracaso estatal en materia de acceso a la justicia.

Exhortan al Conadeh para que les brinde acompañamiento en la búsqueda de acceso a la justicia para la agilización de los procesos de investigación ante el Ministerio Público. Se estima que desde 1997 al 8 de mayo de 2026 murieron violentamente 599 personas de la diversidad sexual en Honduras.

Emergencia humanitaria

Ante esta “emergencia humanitaria”, las organizaciones llamaron a la sociedad hondureña a rechazar y condenar estas muertes, y a participar en la construcción de una cultura de respeto a la diversidad.

Al Estado, específicamente al Poder Ejecutivo, Ministerio Público, Policía Nacional y Poder Judicial, exigieron protección efectiva mediante planes de prevención, alertas tempranas y refugios seguros.

También solicitaron investigar cada caso bajo estándares internacionales y protocolos de crímenes de odio, y sancionar a los responsables cumpliendo las recomendaciones de la CIDH y la ONU.

Además, exhortaron al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para que les brinde acompañamiento en la búsqueda de acceso a la justicia, para la agilización de los procesos de investigación ante el Ministerio Público.

El 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, fecha en la que se reafirma la obligación del Estado de garantizar la adopción de políticas inclusivas para proteger a quienes sufren discriminación y promover el respeto y la igualdad en toda la sociedad.

Las cuatro organizaciones agradecieron el acompañamiento técnico y el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a través del proyecto “Fortaleciendo la Inclusión de los Derechos de la Población LGBTI en la agenda política de Honduras fase II”, que permitió desarrollar el observatorio, que está generando conocimientos sobre la situación que vive la población LGBTIQ+ en Honduras. JS