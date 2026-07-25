Alerta Verde por 48 horas en Gracias a Dios

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riegos y Contingencias Nacionales (Copeco), emitió Alerta Verde para el departamento de Gracias a Dios por un período de 48horas.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una vaguada en altura y el desplazamiento de una onda tropical sobre el territorio generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos dispersos acompañados de tormenta eléctrica.

Estas condiciones climáticas ocurrirán en las regiones del norte, oriente y occidente del país.

En el resto del territorio hondureño se espera lluvias y chubascos débiles a moderados.

Para la hora de la tarde y noche de este viernes se prevé una formación de nubes de desarrollo vertical que producirá precipitaciones intensas de corta duración, tormentas eléctricas y viento racheado.

El pronóstico podría causar crecidas repentinas en zonas urbanas de los departamentos de Olancho, Colón, Yoro y Atlántida; como elevado niveles de los ríos Coco o Segovia, Patuca, Plátano y Sico. AG