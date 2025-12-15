Alerta Verde por 48 horas en el noroccidente, norte y Caribe de Honduras

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió Alerta Verde por 48 horas en las zonas norte, noroccidente y Caribe de Honduras.

Los departamentos alertados son Santa Bárbara, Cortés, Yoro, Colón, Atlántida e Islas de la Bahía.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), una masa de aire frío estará ingresando al territorio hondureño durante la madrugada.

Esta masa de aire frío producirá vientos frescos del norte y noreste, cielo nublado, descenso de la temperatura ambiente y precipitaciones de moderadas a fuertes, con actividad eléctrica sobre las regiones del norte y noroccidente, con acumulados diarios que podrían superar los 80 milímetros en sectores urbanos de la costa norte.

Mientras que en el centro, oriente y resto del occidente se pronostica precipitaciones débiles y dispersas en horas de la tarde y noche.

Finalmente, en la zona sur se prevé rachas de viento entre los 30 a 50 kilómetros por hora. AG