Alerta Verde en nueve departamentos por lluvias provocadas por la tormenta tropical Cristina

Tegucigalpa – La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), declaró Alerta Verde en nueve departamentos del país debido a las lluvias asociadas a la Tormenta Tropical Cristina, medida que estará vigente por un período de 72 horas a partir de la 1:00 de la tarde de este lunes 8 de junio de 2026.

Los departamentos bajo alerta son El Paraíso, Intibucá, Choluteca, Valle, Ocotepeque, Lempira, La Paz, Francisco Morazán y Comayagua.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS), la Depresión Tropical 3-E evolucionó a tormenta tropical Cristina y se localiza aproximadamente a 170 kilómetros al sur del Golfo de Fonseca. El fenómeno se desplaza lentamente hacia el norte a una velocidad de 7 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora.

Los pronósticos indican que Cristina continuará fortaleciéndose gradualmente en los próximos días mientras gira hacia el noroeste y se desplaza paralelamente a la costa del Pacífico centroamericano.

Asimismo, Copeco informó que la influencia de este sistema ciclónico provocará un incremento significativo de las lluvias a nivel nacional, con mayores acumulados e intensidades en las regiones del suroccidente, sur, centro y suroriente del país durante las próximas 72 horas.

También se indicó que se prevé un aumento en los niveles de ríos, quebradas y riachuelos que desembocan en la vertiente del Pacífico, además de un incremento en el oleaje en el Golfo de Fonseca.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a las personas que habitan en zonas vulnerables a inundaciones, deslizamientos, derrumbes, deslaves o hundimientos tomar las medidas preventivas necesarias y, de ser posible, evacuar hacia lugares seguros.

También se exhorta a la población a asegurar los techos de sus viviendas ante la presencia de vientos racheados, limpiar canaletas, desagües, cunetas y tragantes, así como recoger la basura para evitar inundaciones urbanas. LB