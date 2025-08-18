Alerta roja internacional para exfuncionario de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina

Tegucigalpa- Honduras emitió una orden de captura internacional contra el excoordinador del Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad, Juan Ramón Molina.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora dijo que las acciones que se emprendieron este lunes son contra socios del exfuncionario y para dar con su paradero.

“Tenemos entendido que él se encuentra en Estados Unidos y que supuestamente se presentará ante la justicia de ese país, pero mientras no tengamos confirmada esa información estamos haciendo lo que corresponde al Ministerio Público”, detalló.

Señaló que muchos de los fideicomisos se pagaron pero no se ejecutaron y eso incurre en el delito de fraude.

Afirmó que ya se elevó a alerta roja internacional la orden de captura en su contra. IR