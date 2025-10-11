Alerta Roja en barrios y colonias en la ribera del Río Choluteca

Tegucigalpa – El alcalde del Municipio del Distrito Central, Jorge Aldana, informó este viernes que ante la saturación de los suelos por las constantes lluvias se elevó a Alerta Roja todos los barrios y colonias ubicados en la ribera del Río Choluteca.

El resto del territorio de Tegucigalpa y de Comayagüela siguen en Alerta Amarilla, refirió el edil capitalino mientras realizaba un recorrido por las zonas afectadas por las recientes lluvias.

Aldana dijo que entre los sitios visitados está la colonia Jardines del Carrizal, donde reside la familia de los niños que desaparecieron este día al ser arrastrados por las lluvias hasta una quebrada.

Los análisis de las estaciones meteorológicas instaladas en puntos estratégicos de la ciudad indican un aumento en la acumulación de precipitaciones, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y desprendimiento de material en zonas vulnerables.

Posteriormente, la presidenta Xiomara Castro anunció, mediante sus redes sociales que tras considerar el análisis del SINAGER, COPECO y la solicitud del alcalde municipal Jorge Aldana, ante las intensas lluvias que afectan el Distrito Central, decidió declarar estado de emergencia en la capital de la república.

La gobernante explicó que la medida se tomó, con el fin de atender a la población, establecer prioridades de acción, ejecutar labores de salvamento, rescate y reconstrucción, y prevenir mayores daños a las personas y sus bienes.

La AMDC recordó a la población la importancia de extremar medidas de precaución, especialmente a quienes residen en comunidades expuestas, y reitera el llamado a reportar cualquier eventualidad a la línea 100. VC