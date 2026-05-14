Alerta por presunta retención ilegal de Víctor Fernández y Ligia Ramos en Yoro

Tegucigalpa – Una denuncia urgente emitida por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), advierte esta noche sobre la supuesta retención ilegal del abogado Víctor Fernández y la doctora y exdiputada Ligia Ramos en la comunidad de San Francisco de Locomapa, en el departamento de Yoro, norte de Honduras.

– Fueron retenidos al filo de las 6.00 de la tarde, dijo Martín Fernández, hermano de Víctor Fernández.

De acuerdo con la comunicación, ambos profesionales habrían sido retenidos por un grupo de personas lideradas por un individuo identificado como Jaime Matute, junto a otros pobladores presuntamente vinculados a intereses empresariales madereros en la zona.

El MADJ informó que Fernández y Ramos se encontraban en la comunidad coordinando acciones para la realización de una brigada médica, cuando ocurrió el incidente. La organización señala que la situación es de alto riesgo, ya que los afectados estarían siendo amenazados con agresiones físicas e incluso con la quema de su vehículo.

Ante este escenario, el movimiento hizo un llamado urgente al Mecanismo Nacional de Protección y a las organizaciones de derechos humanos para que intervengan de inmediato y exijan la liberación de ambos, así como garantías para su integridad física.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre los hechos denunciados. JS