Alerta diplomática de Washington es un llamado para todos a cumplir la ley, dice Nasry Asfura

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Nacional, Nasry Asfura, señaló hoy que la alerta diplomática de Washington es un llamado para todos los hondureños a cumplir la ley.

“Fue un llamado para todos para cumplir la ley”, expresó Asfura al ser consultado por periodistas sobre este tema.

Reflexionó que todos los hondureños queremos que se respete la voluntad del pueblo el de noviembre.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau anunció que su país responderá con rapidez y firmeza a cualquier atentado contra la integridad a las elecciones hondureñas del próximo 30 de noviembre.

El funcionario reveló que EEUU comparte la preocupación expresada por la Organización de Estados Americanos (OEA) con respecto al proceso electoral que se verificará en Honduras a finales de este noviembre.

“Nuestro gobierno sigue de cerca la situación y exhorta a todas las autoridades competentes, incluidas las electorales y las militares, a que respeten escrupulosamente las leyes y la Constitución de Honduras”, enfatizó el subsecretario Landau.

Para el candidato presidencial por el Partido Nacional lo anterior es un llamado para todos los hondureños.