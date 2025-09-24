Alerta Amarilla permanece en cinco departamentos y los municipios aledaños al río Ulúa, y Alianza, Valle

Tegucigalpa– La Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), mantiene este miércoles la alerta amarilla en cinco departamentos y en los municipios aledaños al río Ulúa, debido a las lluvias y tormentas eléctricas que afectan gran parte del territorio nacional.

La medida busca prevenir desbordamientos de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra en las zonas más vulnerables.

Mientras tanto, otras cinco regiones del país permanecen bajo alerta verde, lo que indica un nivel de riesgo menor, aunque las autoridades llaman a la población a mantenerse informada y tomar precauciones ante posibles incrementos en las lluvias.

La situación se debe a una vaguada que continúa generando inestabilidad atmosférica sobre Honduras.

Las autoridades indicaron que el monitoreo es constante y a medida que las lluvias vayan mermando así irán bajando los niveles de alerta. IR