Alerta Amarilla para Islas de la Bahía, Atlántida y tres municipios de Cortés

Tegucigalpa – La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) emitió Alerta Amarilla por un período de 48 horas en los departamentos de Islas de la Bahía y Atlántida.

Igualmente, la Alerta Amarilla abarca los municipios de Puerto Cortés, Choloma y Omoa.

Asimismo, quedan con Alerta Verde los departamentos de Colón, Yoro, Santa Bárbara y el resto de Cortés.

Según el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), este domingo ingresa una vaguada prefrontal.

Posteriormente, habrá una influencia de masa de aire frío para este lunes y martes que producirá lluvias y chubascos intermitentes de moderados a fuertes, acompañado de tormenta eléctrica, leve descenso en las temperaturas, vientos racheados y abundante nubosidad sobre las regiones del norte, noroccidente, Yoro y la parte del norte de Olancho.

En algunos sectores urbanos de la zona norte se podría registrar acumulados que superen los 80 milímetros de agua, y 150 en las montañas de la costa norte. AG