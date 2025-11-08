Alerta Amarilla para cinco departamentos y Verde en otros tres por vaguada y frente frío

Tegucigalpa – La Comisión Permanente de Contingencia (Copeco) declaró Alerta Amarilla para los departamentos de Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Cortés y Yoro, mientras que para Santa Bárbara, Copán y Gracias a Dios declaró Alerta Verde.

Ambas sistemas de alertamiento estarán vigentes por un periodo de 72 horas, a partir de las 6:00 p. m. de hoy domingo 9 de noviembre.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sismicos (CENAOS), una vaguada prefrontal afectará al país el domingo 9 de noviembre y producirá lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, con mayores acumulados de precipitación en el suroccidente y noroccidente.

Además, se espera que un frente frío moderado se desplace sobre la costa Caribe a partir de la madrugada del lunes 10, y el ingreso de una masa de aire frío a partir del martes; lo que estará produciendo abundante nubosidad, un descenso significativo en las temperaturas, vientos racheados, lluvias y chubascos moderados y fuertes Intermitentes, acompañados de actividad eléctrica, con mayor afectación en los departamentos de la costa norte, con montos que podrían superar los 100 a 150 milimetros en sectores urbanos de la costa norte y más de 200 a 300 mm en áreas montañosas de esa misma región.

También se advierte de alto oleaje en el Caribe, de 3 a 5 pies, con máximos de 6 a 8 pies el lunes por la tarde y el martes, mientras que en el Golfo de Fonseca el oleaje será de 2 a 4 pies en el período. VC