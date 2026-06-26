Alemania registra con 41,3 grados un valor provisional de récord histórico en ola de calor

Berlín – El Servicio Meteorológico Alemán (DWD) indicó este viernes que Alemania ha registrado la temperatura más alta en la actual ola de calor que vive el país centroeuropeo, con un «valor provisional» de 41,3 grados medidos en la ciudad de Saarbrücken, en el suroeste del país.

«Se trata de un valor provisional» que está «pendiente de confirmación», un proceso que «podría durar unos días», como confirmaron a EFE fuentes del DWD.

El dato constituye una temperatura mayor al anterior récord, registrado el pasado 25 de julio de 2019 en las poblaciones de Tönisvorst y Duisburgo, en el oeste alemán, en las que las temperaturas llegaron a los 41,2 grados.

Según la radiotelevisión pública alemana ARD, la medición en Saarbrücken se produjo a las 15.00 GMT y «es posible que la temperatura haya sido incluso más alta a lo largo del día».

Pese al carácter provisional del dato, el diario Bild, el más leído del país, ya señalaba en su edición digital que los 41,3 grados traían «el día más caluroso de todos los tiempos en Alemania».

El país centroeuropeo se prepara para las temperaturas extremas del fin de semana, con valores superiores a los 40 grados.

De acuerdo con las previsiones de este viernes, el domingo las temperaturas se intensificarán en el este del país, llegando a los 42 grados e incluso 43 grados en algunas localidades.

Con una duración estimada de aproximadamente 12 días, el actual periodo de alertas por calor figura entre los más largos desde la introducción del sistema de alertas por calor del DWD 2005.

Además, desde la creación de este sistema, el DWD nunca había registrado tan temprano en el año un período de alertas por calor de esta duración. JS