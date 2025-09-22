Alemania invita a artistas a pintar el primer Buddy Bear en Honduras

Tegucigalpa- La República Federal de Alemania lanzó una convocatoria dirigida a artistas, diseñadores(as) y estudiantes de arte hondureños para participar en la creación del primer Buddy Bear en el país, bajo el lema “Arte que une desde la diversidad”.

La invitación está abierta a personas mayores de 21 años que residan en Honduras. Los interesados deberán enviar un boceto digital con su propuesta artística y una breve reseña sobre su trayectoria al correo electrónico buddybear@tegu.diplo.de antes del 28 de septiembre del presente año.

“Para nosotros es un honor vincular la cultura de Honduras con Alemania a través de este intercambio entre artistas nacionales y este reconocido símbolo cultural alemán. Estamos entusiasmados de recibir las propuestas y celebrar los valores de democracia, libertad y reconciliación representados por los Buddy Bears, valores que nos conectan como países”, expresó Ignacius Villar de Rohde, Jefe de Misión Adjunto de la Embajada Alemana.

El oso será pintado en un espacio habilitado en Tegucigalpa y posteriormente se exhibirá en el Museo de la Identidad Nacional (MIN), institución que ha destacado por la difusión del patrimonio cultural hondureño.

Las bases completas de la convocatoria se encuentran disponibles en el sitio web de la Embajada de Alemania en Honduras.

Los Buddy Bears, esculturas de osos de aproximadamente dos metros de altura, son desde hace más de veinte años un símbolo de amistad y cooperación cultural entre Alemania y distintos países del mundo. Con esta iniciativa, Honduras se suma a la lista de naciones que albergan un Buddy Bear, reafirmando el poder del arte como puente entre culturas y expresión de la diversidad.LB