Alemania elabora un plan para comprobar el estatus de protección de los refugiados sirios

Berlín – Alemania ha elaborado un plan para comprobar el estatus de protección de los refugiados sirios, en virtud del cual aquellos que no tienen derecho a permanecer en el país centroeuropeo por otros motivos que no sean el trabajo o la formación deberán regresar a su país de origen una vez se haya estabilizado la situación allí.

«Como establece nuestra ley, la Oficina Federal de Migración y Refugiados revisará y revocará la protección concedida si las personas ya no necesitan esta protección en Alemania porque la situación en Siria se ha estabilizado», dijo la ministra del Interior, Nancy Faeser, a los periódicos del grupo mediático Funke.

«Esto se aplicará entonces a aquellos que no tienen derecho de residencia por otros motivos que no sean el trabajo o la formación, y no regresan a Siria voluntariamente», señaló la política socialdemócrata casi un mes después de la caída del régimen de Bachar al Asad en el país árabe.

Ya en diciembre pasado la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados anunció que no tramitará por el momento más solicitudes de asilo presentadas por sirios.

Según la primera cadena de televisión pública, ARD, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio del Interior trabajaron juntos para obtener una imagen más clara de la situación en Siria tras la caída del régimen de Al Asad.

«Nos centramos principalmente en cuestiones de seguridad», afirmó Faeser.

Según ella, otros tres puntos importantes que se tendrán en cuenta son la integración, el retorno voluntario y la deportación de delincuentes.

«En primer lugar, cualquiera que esté bien integrado, trabaje, haya aprendido alemán y haya encontrado aquí un nuevo hogar debería poder quedarse en Alemania. En segundo lugar, se apoyaría a las personas que quisieran regresar» y en tercer lugar, cabe deportar a los criminales e islamistas lo antes posible, dijo.

«Hemos ampliado enormemente las opciones legales para esto y las utilizaremos tan pronto como la situación en Siria lo permita», sostuvo Faeser

Según el registro central de extranjería, en Alemania residen 974.136 ciudadanos sirios, de los cuales 5.090 tienen concedidos el derecho de asilo, 321.444 tienen la condición de refugiados y 329.242 tienen garantizados la protección subsidiaria.

El resto se encuentra en Alemania bajo diversos regímenes, ya que por ejemplo 58.742 sirios cuentan con un permiso residencia y otras personas llegaron al país en el marco de un proceso de reagrupación familiar. EFE

(vc)