Alejandro Sanz: “Antes disimulaba, pero ahora ya no. Me encantan las nominaciones»

Las Vegas (EEUU) – Alejandro Sanz asegura en entrevista con EFE que ha «dejado de disimular» que no le importan los premios y las nominaciones. El actualmente nominado de cuatro Latin Grammy y el único español nominado en la próxima edición de los Grammy confiesa: «Me encantan las nominaciones».

Sanz lanzó en mayo la primera parte de ‘¿Y ahora qué?’, un proyecto personal que llega cuatro años después de su último disco, tras atravesar cambios profesionales, como el cambio de discográfica, y vivencias personales, incluyendo una ruptura amorosa de carácter público.

Los frutos de esta producción se han hecho notar casi de inmediato: una exitosa gira que ya lo ha llevado a España y México, próximas fechas en Latinoamérica y EE. UU., y, además, las recientes nominaciones.

«Estoy muy feliz, porque el valor de estos premios precisamente es que los nominan los compañeros, la industria, o sea la gente de la música. Entonces es el valor que tienen para mí los premios más importantes de la música, sin duda», cuenta.

Este jueves, el madrileño se diputará un gramófono en las categorías más importantes de la noche como álbum del año, grabación del año y canción del año, enfrentándose a artistas como Bad Bunny, favorito de esta edición con 12 nominaciones, y a talentos revelación como Ca7riel & Paco Amoroso, los segundos más nominados con 10 menciones.

Sanz es conocedor de estos premios latinos, a lo largo de su trayectoria ha acumulado 51 nominaciones de las cuales ha triunfado en 22 ocasiones.

Y aunque tampoco es novato en el Grammy explica que: «La verdad es que a mí me pilló un poco de sorpresa la nominación, aunque tengo 4 Grammys y he estado 7 veces nominado. Pero estoy muy contento».

Sanz comenzó su gira en junio en España y agotó los 25 conciertos que dio en México en los meses de septiembre y octubre. El tour continuará por Latinoamérica en febrero de 2026 donde se presentará en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Y para abril arrancará su gira por Estados Unidos, en donde tiene pactadas hasta el momento 13 fechas empezando por la ciudad de Chicago.

Otros proyectos que llenan la agenda del español, son el lanzamiento de la segunda parte de ‘¿Y ahora qué?’, que tendrá más colaboraciones, el próximo 21 de noviembre, así como un documental con Netflix aun sin fecha concreta de estreno que mostrará aspectos inéditos de la vida personal del cantautor.

Este jueves se llevará a cabo la 26ª edición de los premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en donde se reunirán algunas de las estrellas latinas más importantes de la industria. JS