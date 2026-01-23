Alejandra Bustillo le recuerda a Redondo que tiene procesos pendientes por manutención y reconocimiento de su hija

Tegucigalpa- Alejandra Bustillo le recordó a Luis Redondo que enfrenta procesos pendientes en Estados Unidos por manutención y reconocimiento de su hija y que pronto esos procesos llegarán a Honduras.

A través de sus redes sociales Bustillo le recomendó a Redondo reunirse con su apoderado legal.

Afirmó en el escrito que el próximo 10 de marzo tiene una cita en la corte a partir de las 8:30 de la mañana.

Sostuvo que ahora que ya no es intocable el proceso también iniciará en Honduras.

“Buenas tardes @Lredondo ahora que ya no es intocable, le informo que tenemos una corte pendiente el 10 de marzo 2026 a las 8:30 am. Proceso que también iniciará en Honduras pronto le llegará un citatorio para que se reúna con mi representante legal”, posteó.

En el posteó también muestra las solicitudes presentadas en la corte estadounidense.

Bustillo tiene una hija pequeña y ha demandado a Luis Redondo por su paternidad y el pago de manutención. IR