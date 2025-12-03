Aldana y Zelaya se disputan voto a voto la Alcaldía del Distrito Central con mínima diferencia

Tegucigalpa- La contienda por la Alcaldía del Distrito Central se mantiene como una de las más cerradas del país, con una diferencia mínima entre el actual alcalde Jorge Aldana del Partido Libertad y Refundación y el candidato Juan Diego Zelaya del Partido Nacional.

Según los datos oficiales divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), la mañana de este miércoles, se han escrutado 2,213 actas de un total de 2,441, lo que representa un 87.38 % de avance.

Resultados preliminares

Jorge Aldana (Libre): 38.03 % — 138,315 votos

Juan Diego Zelaya (Partido Nacional): 37.45 % — 136,177 votos

Eliseo Castro (Partido Liberal): 19.73 % — 71,756 votos

La diferencia entre Aldana y Zelaya es de apenas 2,138 votos, lo que mantiene la incertidumbre sobre quién será declarado ganador en la capital del país.

Una de las contiendas más cerradas

Con menos del 13 % de actas por procesar, tanto analistas como dirigentes políticos coinciden en que la Alcaldía del Distrito Central podría definirse hasta el último tramo del escrutinio, especialmente por la similitud en los porcentajes y la alta competitividad de ambos candidatos.

El CNE continúa con el procesamiento de actas y se espera que en las próximas horas se logren avances significativos para aclarar el panorama electoral en la ciudad.

Mientras tanto, los capitalinos permanecen atentos al desenlace de una elección histórica por lo ajustado de sus resultados.LB