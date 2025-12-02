Aldana también asegura tener mayoría de votos a su favor por alcaldía capitalina

Tegucigalpa – El alcalde y candidato a la alcaldía del Distrito Central, Jorge Aldana aseguró este martes que cuenta con la mayoría de votos a su favor, en base al escrute de más del 95 % del total de votos.

Las declaraciones de Aldana se dan minutos después de que el candidato del Partido Nacional, Juan Diego Zelaya se declaró como el favorito entre los votantes capitalinos, en base al registro del gobierno local.

Aldana mencionó que el partido Libertad y Refundación (Libre) tiene en su poder todas las actas electorales, pero que hasta ahora han logrado fabricar el 97 % de la misma.

Aldana aseguró que en el 97 % escrutado, superan más de 3.5 a su contendiente más cercano en las elecciones del domingo 30 de noviembre.

El funcionario municipal explicó que las urnas en manos del oficialismo son las mismas que tiene el resto de representantes del PL en esta contienda elector”.

Sobre las diferentes posturas del oficialismo sobre los resultados, donde algunos funcionarios reconocen la derrota, el discurso de la candidata oficialismo no lo hace, Aldana dijo que “siempre es bueno plantear las inquietudes que se dan en el proceso electoral para ir mejorando paso a paso”.

Sin embargo, dijo que Moncada salió a señalar algunos temas del proceso, pero que nunca ha desconocido las elecciones. VC